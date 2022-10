Erste Schätzungen: Hitachi Transport System mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hitachi Transport System wird voraussichtlich am 27.10.2022 das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 68,11 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hitachi Transport System ein EPS von 50,88 JPY je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 184,90 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 181,97 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 266,50 JPY je Aktie, gegenüber 161,47 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 745,88 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 743,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at