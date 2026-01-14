Erste Schätzungen: Hitachi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hitachi wird voraussichtlich am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,253 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Hitachi 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 16,74 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Hitachi 16,18 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,15 USD, gegenüber 0,880 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 66,44 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 64,17 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at