Erste Schätzungen: Hitachi Zosen öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hitachi Zosen lädt voraussichtlich am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass Hitachi Zosen für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 15,00 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 38,81 JPY je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 24,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 143,47 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 178,44 Milliarden JPY aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 55,83 JPY, gegenüber 131,33 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 615,87 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 610,52 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at