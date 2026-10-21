Hitachi Zosen Aktie
WKN: 858468 / ISIN: JP3789000001
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hitachi Zosen präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hitachi Zosen wird sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 41,00 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -11,140 JPY je Aktie erzielt worden.
Hitachi Zosen soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 174,73 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 142,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 146,10 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 66,20 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 661,00 Milliarden JPY, gegenüber 645,22 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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