Erste Schätzungen: Hitgen A präsentiert Quartalsergebnisse

Hitgen A stellt voraussichtlich am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,093 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hitgen A 0,110 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 25,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 178,1 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 142,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,368 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,270 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 685,1 Millionen CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 525,6 Millionen CNY waren.

Redaktion finanzen.at