WKN: 912673 / ISIN: FI0009006308

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: HKScan A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HKScan A wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,043 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte HKScan A ein EPS von -0,090 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll HKScan A nach den Prognosen von 2 Analysten 272,8 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 266,9 Millionen EUR umgesetzt worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,108 EUR, gegenüber -0,320 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 999,0 Millionen EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,00 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

