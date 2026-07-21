HKScan a Aktie

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WKN: 912673 / ISIN: FI0009006308

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: HKScan A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HKScan A stellt voraussichtlich am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,034 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte HKScan A noch -0,030 EUR je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll HKScan A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,19 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 253,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 245,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,160 EUR, wohingegen im Vorjahr noch -0,050 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,03 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 996,4 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at

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