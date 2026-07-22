Erste Schätzungen: HMH A legt Quartalsergebnis vor

HMH A wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,267 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei HMH A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 USD in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 6,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 203,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 189,7 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,44 USD je Aktie, gegenüber 1,03 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 821,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 821,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at