Erste Schätzungen: HMH A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

HMH A wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,699 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei HMH A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 1,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 214,4 Millionen USD gegenüber 217,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,03 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 799,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 821,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at