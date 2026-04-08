HMS Networks AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DYY7 / ISIN: SE0009997018
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: HMS Networks Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
HMS Networks Registered lässt sich voraussichtlich am 23.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird HMS Networks Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,96 SEK. Im Vorjahresquartal waren 2,29 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll HMS Networks Registered nach den Prognosen von 6 Analysten 905,7 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 890,0 Millionen SEK umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,28 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 8,66 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,86 Milliarden SEK, gegenüber 3,58 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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