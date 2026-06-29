Erste Schätzungen: HMS Networks Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HMS Networks Registered veröffentlicht voraussichtlich am 14.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 3,12 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,67 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 978,3 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 16,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 843,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 15,01 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,66 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,03 Milliarden SEK, gegenüber 3,58 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at