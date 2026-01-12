Erste Schätzungen: HMS Networks Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

HMS Networks Registered veröffentlicht voraussichtlich am 27.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,72 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte HMS Networks Registered 1,49 SEK je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 898,3 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 11,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 807,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,12 SEK im Vergleich zu 6,35 SEK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 3,53 Milliarden SEK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,06 Milliarden SEK.

