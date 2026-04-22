HNI CorpShs Aktie
WKN: A0CA2A / ISIN: US4042511000
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: HNI gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
HNI lädt voraussichtlich am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,288 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte HNI noch 0,290 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 129,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,37 Milliarden USD gegenüber 599,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,05 USD, gegenüber 1,11 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 6,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,84 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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