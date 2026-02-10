Erste Schätzungen: HNI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HNI lädt voraussichtlich am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

4 Analysten schätzen, dass HNI für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,905 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,790 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll HNI nach den Prognosen von 4 Analysten 709,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 642,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,55 USD, gegenüber 2,88 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,66 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,53 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at