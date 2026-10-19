Erste Schätzungen: HNI stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HNI wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,40 USD je Aktie gegenüber 0,880 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 134,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,60 Milliarden USD gegenüber 683,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,24 USD, gegenüber 1,11 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 5,98 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,84 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at