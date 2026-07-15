Erste Schätzungen: HNI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HNI wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,04 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte HNI 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll HNI nach den Prognosen von 4 Analysten 1,48 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 121,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 667,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,02 USD im Vergleich zu 1,11 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 6,00 Milliarden USD, gegenüber 2,84 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at