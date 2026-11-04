Hoegh Autoliners ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C8LV / ISIN: NO0011082075
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04.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hoegh Autoliners ASA Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hoegh Autoliners ASA Registered wird voraussichtlich am 19.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,420 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 6,97 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 391,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,74 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,94 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 27,93 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,51 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 14,80 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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