Hoegh Autoliners ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C8LV / ISIN: NO0011082075
|
10.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hoegh Autoliners ASA Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Hoegh Autoliners ASA Registered wird sich voraussichtlich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,499 USD je Aktie gegenüber 7,94 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 342,6 Millionen USD für Hoegh Autoliners ASA Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,89 Milliarden NOK erzielt wurde.
8 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,42 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 34,95 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,31 Milliarden USD, gegenüber 14,74 Milliarden NOK im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hoegh Autoliners ASA Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Hoegh Autoliners ASA Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Hoegh Autoliners ASA Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Hoegh Autoliners ASA Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.08.25
|Ausblick: Hoegh Autoliners ASA Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Hoegh Autoliners ASA Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Hoegh Autoliners ASA Registered Shs
|9,72
|1,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Rot -- DAX stabil -- Wall Street in Grün -- Asiens Börsen letztlich höher - Nikkei weiter auf Rekordkurs
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag ohne klare Richtung. Der deutsche Leitindex steigt. Die US-Börsen bewegen sich im grünen Bereich. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Dienstag höher.