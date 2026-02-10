Erste Schätzungen: Hoegh Autoliners ASA Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hoegh Autoliners ASA Registered wird sich voraussichtlich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,499 USD je Aktie gegenüber 7,94 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 342,6 Millionen USD für Hoegh Autoliners ASA Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,89 Milliarden NOK erzielt wurde.

8 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,42 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 34,95 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,31 Milliarden USD, gegenüber 14,74 Milliarden NOK im vorherigen Zeitraum, aus.

