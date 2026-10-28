Hoejgaard b Aktie

Hoejgaard b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884014 / ISIN: DK0010255975

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hoejgaard B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hoejgaard B präsentiert voraussichtlich am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,26 DKK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hoejgaard B noch 9,36 DKK je Aktie eingenommen.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,61 Milliarden DKK – das würde einem Zuwachs von 8,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,40 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 21,10 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 35,00 DKK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,08 Milliarden DKK, gegenüber 10,23 Milliarden DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hoejgaard Holding A-S (B)

mehr Nachrichten

Analysen zu Hoejgaard Holding A-S (B)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hoejgaard Holding A-S (B) 280,00 -0,18% Hoejgaard Holding A-S (B)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen