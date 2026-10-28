Hoejgaard b Aktie
WKN: 884014 / ISIN: DK0010255975
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hoejgaard B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hoejgaard B präsentiert voraussichtlich am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,26 DKK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hoejgaard B noch 9,36 DKK je Aktie eingenommen.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,61 Milliarden DKK – das würde einem Zuwachs von 8,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,40 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 21,10 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 35,00 DKK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,08 Milliarden DKK, gegenüber 10,23 Milliarden DKK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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