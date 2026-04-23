Hoejgaard b Aktie
WKN: 884014 / ISIN: DK0010255975
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23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hoejgaard B präsentiert Quartalsergebnisse
Hoejgaard B präsentiert voraussichtlich am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 9,00 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hoejgaard B ein EPS von 7,50 DKK je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Hoejgaard B nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 2,44 Milliarden DKK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,62 Milliarden DKK umgesetzt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 41,30 DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 35,00 DKK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 10,31 Milliarden DKK aus, nachdem im Vorjahr 10,23 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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