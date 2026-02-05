Erste Schätzungen: Hoejgaard B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hoejgaard B lädt voraussichtlich am 20.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 11,10 DKK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,43 Prozent erhöht. Damals waren 9,70 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Hoejgaard B nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 2,69 Milliarden DKK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 14,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,14 Milliarden DKK umgesetzt worden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 42,45 DKK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 24,40 DKK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 10,38 Milliarden DKK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 10,68 Milliarden DKK in den Büchern standen.

