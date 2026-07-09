Hoist Finance AB Aktie
WKN DE: A14P5E / ISIN: SE0006887063
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09.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hoist Finance AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Hoist Finance AB wird voraussichtlich am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,06 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,42 SEK je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,19 Milliarden SEK – das wäre ein Abschlag von 16,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,43 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 14,72 SEK, gegenüber 11,59 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 4,90 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,81 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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