Erste Schätzungen: Hoist Finance AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hoist Finance AB wird voraussichtlich am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,06 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,42 SEK je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,19 Milliarden SEK – das wäre ein Abschlag von 16,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,43 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 14,72 SEK, gegenüber 11,59 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 4,90 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,81 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at