Erste Schätzungen: Hoist Finance AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hoist Finance AB wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,56 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hoist Finance AB ebenfalls ein EPS von 2,56 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 28,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,06 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,50 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,54 SEK, gegenüber 10,07 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 4,19 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,28 Milliarden SEK generiert wurden.

