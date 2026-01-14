Hokuriku Electric Power Aktie
WKN: 854609 / ISIN: JP3845400005
|
14.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Hokuriku Electric Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hokuriku Electric Power wird sich voraussichtlich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 25,60 JPY. Im Vorjahresquartal waren 47,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 7,77 Prozent auf 190,40 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 206,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 229,45 JPY, während im vorherigen Jahr noch 311,98 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 792,33 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 835,50 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
