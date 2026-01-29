Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates Aktie
WKN: 593141 / ISIN: NO0010012636
|
29.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates lädt voraussichtlich am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 1,93 NOK gegenüber 2,95 NOK im Vorjahresquartal.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 48,6 Millionen NOK – ein Minus von 64,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates 135,0 Millionen NOK erwirtschaften konnte.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 9,37 NOK, gegenüber 9,60 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 175,9 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 520,3 Millionen NOK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
