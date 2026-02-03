HollyFrontier Aktie

HollyFrontier für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHPC / ISIN: US4039491000

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: HollyFrontier veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

HollyFrontier wird voraussichtlich am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,450 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,04 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,50 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,24 USD, gegenüber 0,910 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 26,42 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 28,59 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

