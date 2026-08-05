Erste Schätzungen: Holmen Registered A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Holmen Registered A stellt voraussichtlich am 20.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 3,57 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,87 SEK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Holmen Registered A nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 5,38 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,57 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 15,45 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 18,47 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 21,75 Milliarden SEK, gegenüber 22,06 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at