15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Holmen Registered A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Holmen Registered A präsentiert in der voraussichtlich am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,13 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Holmen Registered A ein EPS von 3,54 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Holmen Registered A 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,53 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Holmen Registered A 5,51 Milliarden SEK umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 17,99 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 18,02 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 22,46 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 22,76 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

