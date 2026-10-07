Erste Schätzungen: Holmen Registered A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Holmen Registered A stellt voraussichtlich am 22.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 3,02 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 6,11 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Holmen Registered A 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,47 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Holmen Registered A 5,33 Milliarden SEK umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,41 SEK, gegenüber 18,47 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 22,09 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 22,06 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at