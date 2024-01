Erste Schätzungen: Holmen Registered A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Holmen Registered A lässt sich voraussichtlich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Holmen Registered A die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,88 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Holmen Registered A noch 7,80 SEK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Holmen Registered A 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,50 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 11,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Holmen Registered A 6,25 Milliarden SEK umsetzen können.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 23,56 SEK je Aktie, gegenüber 36,30 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 22,95 Milliarden SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 23,95 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at