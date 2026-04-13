Holmen AB Registered a Aktie

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WKN DE: A2JK8T / ISIN: SE0011090000

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Holmen Registered A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Holmen Registered A lässt sich voraussichtlich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Holmen Registered A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 4,50 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,78 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 5,70 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Minus von 4,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,97 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,82 SEK im Vergleich zu 18,47 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 21,85 Milliarden SEK, gegenüber 22,06 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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