Erste Schätzungen: Holmen Registered B legt Quartalsergebnis vor

Holmen Registered B stellt voraussichtlich am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,48 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Holmen Registered B ein EPS von 4,78 SEK je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,69 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 4,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Holmen Registered B einen Umsatz von 5,97 Milliarden SEK eingefahren.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 16,91 SEK je Aktie, gegenüber 18,47 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 21,90 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 22,06 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at