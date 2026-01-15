Erste Schätzungen: Holmen Registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Holmen Registered B präsentiert in der voraussichtlich am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 4,00 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,99 Prozent erhöht. Damals waren 3,54 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,51 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,51 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,97 SEK aus, während im Fiskalvorjahr 18,02 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 22,44 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 22,76 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at