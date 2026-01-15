Holmen AB Registered b Aktie

Holmen AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JH43 / ISIN: SE0011090018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Holmen Registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Holmen Registered B präsentiert in der voraussichtlich am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 4,00 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,99 Prozent erhöht. Damals waren 3,54 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,51 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,51 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,97 SEK aus, während im Fiskalvorjahr 18,02 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 22,44 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 22,76 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Holmen AB Registered Shs -B-

mehr Nachrichten

Analysen zu Holmen AB Registered Shs -B-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Holmen AB Registered Shs -B- 32,76 0,24% Holmen AB Registered Shs -B-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX im Minus -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie Aktienmarkt kommt am Freitag kaum vom Fleck, während der deutsche Leitindex abgibt. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen