Erste Schätzungen: Holmen Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Holmen Registered B wird voraussichtlich am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,03 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Holmen Registered B einen Gewinn von 6,11 SEK je Aktie eingefahren.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,46 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,33 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 14,42 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 18,47 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 22,09 Milliarden SEK, gegenüber 22,06 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at