Home Bancorp Aktie
WKN DE: A0RA0F / ISIN: US43689E1073
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05.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Home Bancorp informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Home Bancorp wird voraussichtlich am 20.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,39 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1,46 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,37 USD je Aktie erzielt worden waren.
Home Bancorp soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 26,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,84 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,87 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 154,9 Millionen USD, gegenüber 208,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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