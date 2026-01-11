Erste Schätzungen: Home Bancorp verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Home Bancorp gibt voraussichtlich am 26.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,39 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 27,04 Prozent auf 37,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,80 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 4,55 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 148,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 199,0 Millionen USD waren.

