Home Bancshares Aktie
WKN DE: A0J3F3 / ISIN: US4368932004
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31.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Home Bancshares legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Home Bancshares wird voraussichtlich am 15.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,593 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,580 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Home Bancshares mit einem Umsatz von insgesamt 274,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23,38 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,52 USD, gegenüber 2,41 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1,17 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,47 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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