Erste Schätzungen: Home Bancshares präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Home Bancshares stellt voraussichtlich am 14.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,636 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 294,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 21,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 374,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,52 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,41 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,15 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,47 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at