Erste Schätzungen: Home Bancshares zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Home Bancshares wird voraussichtlich am 15.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,611 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 21,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 369,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 289,2 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,47 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,41 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,17 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,47 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at