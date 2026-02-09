Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Home Depot informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Home Depot gibt voraussichtlich am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
30 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,54 USD gegenüber 3,02 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Home Depot 25 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 38,14 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Home Depot 39,70 Milliarden USD umsetzen können.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 34 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,50 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 14,91 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 30 Analysten im Durchschnitt 164,64 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 159,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Home Depot
