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04.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Home Depot mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Home Depot wird voraussichtlich am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 29 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,41 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,16 Prozent verringert. Damals waren 3,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

24 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 41,64 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 39,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 34 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,03 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 14,23 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 31 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 171,29 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 164,68 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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