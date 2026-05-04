Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|
04.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Home Depot mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Home Depot wird voraussichtlich am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 29 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,41 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,16 Prozent verringert. Damals waren 3,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
24 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 41,64 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 39,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 34 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,03 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 14,23 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 31 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 171,29 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 164,68 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Home Depot
|
06:21
|Erste Schätzungen: Home Depot mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.04.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.04.26
|Gewinne in New York: Dow Jones mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Home Depot von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.04.26
|Schwacher Handel: Dow Jones sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
29.04.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
29.04.26
|Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
29.04.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Home Depot
Aktien in diesem Artikel
|Home Depot
|275,70
|-1,76%