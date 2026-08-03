Erste Schätzungen: Home Depot öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Home Depot präsentiert voraussichtlich am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 31 Analysten von einem Gewinn von 4,73 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,58 USD je Aktie erzielt worden.

26 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,47 Prozent auf 47,30 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 34 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,95 USD, während im vorherigen Jahr noch 14,23 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 31 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 171,01 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 164,68 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at