Erste Schätzungen: HomeMaid (B) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HomeMaid (B) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 20.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,678 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,430 SEK je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll HomeMaid (B) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,52 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 173,7 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 135,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,22 SEK, gegenüber 1,38 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 596,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 500,9 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at