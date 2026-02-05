HomeMaid AB Aktie

HomeMaid AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0HL8V / ISIN: SE0001426131

05.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: HomeMaid (B) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HomeMaid (B) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 20.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,678 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,430 SEK je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll HomeMaid (B) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,52 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 173,7 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 135,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,22 SEK, gegenüber 1,38 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 596,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 500,9 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu HomeMaid AB (B)

Analysen zu HomeMaid AB (B)

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

HomeMaid AB (B) 33,60 -1,18% HomeMaid AB (B)

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow startet fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

