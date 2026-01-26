Honda Motor Aktie
WKN: 853226 / ISIN: JP3854600008
|
26.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Honda Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Honda Motor veröffentlicht voraussichtlich am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 26,75 JPY gegenüber 66,44 JPY im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Honda Motor in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,13 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 5.191,90 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 5.531,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 119,57 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 178,93 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 21.116,96 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 21.688,77 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Honda Motor Co. Ltd.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Honda Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.11.25
|Honda-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bei Honda fällt im ersten Halbjahr deutlich (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Ausblick: Honda Motor legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Honda Motor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Honda Motor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Honda Motor Co. Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Honda Motor Co. Ltd.
|8,40
|-2,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.