Erste Schätzungen: Honda Motor verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Honda Motor wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,515 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Honda Motor 1,31 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Honda Motor mit einem Umsatz von insgesamt 33,35 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,12 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,30 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,52 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 135,60 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 142,27 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at