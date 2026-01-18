Honeywell Automation India Aktie
Erste Schätzungen: Honeywell Automation India veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Honeywell Automation India wird voraussichtlich am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 178,30 INR je Aktie gegenüber 149,35 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Honeywell Automation India in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 12,44 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 10,91 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 609,23 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 592,15 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 46,67 Milliarden INR, gegenüber 41,82 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
