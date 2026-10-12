Honeywell Automation India Aktie

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WKN DE: A1C6EU / ISIN: INE671A01010

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Honeywell Automation India zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Honeywell Automation India wird voraussichtlich am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 195,50 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 135,13 INR je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 13,27 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 15,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 11,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 745,88 INR aus. Im Vorjahr waren 593,81 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 52,69 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 46,79 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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