Honeywell International Aktie

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WKN DE: A42C19 / ISIN: US4385162056

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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Honeywell International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Honeywell International wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,51 USD gegenüber 4,90 USD im Vorjahresquartal.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 9,55 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 7,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,35 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,86 USD im Vergleich zu 14,72 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 39,38 Milliarden USD, gegenüber 37,44 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

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