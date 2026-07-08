Honeywell International Aktie
WKN DE: A42C19 / ISIN: US4385162056
|
08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Honeywell International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Honeywell International wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,51 USD gegenüber 4,90 USD im Vorjahresquartal.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 9,55 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 7,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,35 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,86 USD im Vergleich zu 14,72 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 39,38 Milliarden USD, gegenüber 37,44 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Honeywell International Inc Registered Shs Ex-distribution
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Honeywell International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Honeywell International Inc Registered Shs Ex-distribution
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.