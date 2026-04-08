Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Honeywell mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Honeywell lädt voraussichtlich am 23.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
18 Analysten schätzen, dass Honeywell für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,31 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,22 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Honeywell 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,30 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Honeywell 9,82 Milliarden USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,49 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 7,36 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 39,59 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 37,44 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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