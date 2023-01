Erste Schätzungen: Honeywell stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Honeywell wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 02.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,51 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 17 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,25 Milliarden USD – ein Plus von 6,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Honeywell 8,66 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 24 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,74 USD je Aktie, gegenüber 8,06 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 24 Analysten durchschnittlich bei 35,54 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 34,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at